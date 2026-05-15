Avellino, nuova aggressione a un lavoratore AIR Campania: la denuncia della Filt Cgil

AVELLINO – “Rabbia e rammarico per l’ennesima aggressione ai danni di un lavoratore di AIR Campania”. È quanto denuncia la Filt Cgil Avellino-Benevento attraverso un comunicato diffuso nelle ultime ore dopo l’episodio avvenuto nel centro cittadino, nei pressi di Piazza Libertà.

Secondo quanto riferito dal sindacato, tutto sarebbe nato a causa della sosta selvaggia all’angolo tra Piazza Libertà e Via Due Principati, situazione che avrebbe provocato una momentanea interruzione della viabilità. In quel contesto, un pedone avrebbe sfogato la propria rabbia contro un dipendente AIR Campania impegnato nel proprio lavoro e, stando alla nota sindacale, estraneo a qualsiasi responsabilità legata ai disagi registrati.

La Filt Cgil evidenzia come la problematica della sosta irregolare in quella zona sia ormai una criticità costante e sottolinea che episodi del genere starebbero diventando sempre più frequenti.

Nel comunicato, la segreteria provinciale esprime piena solidarietà al lavoratore coinvolto e torna a chiedere interventi concreti sia da parte dell’azienda sia delle istituzioni competenti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori del trasporto pubblico locale.

Il sindacato richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di tutelare chi opera quotidianamente a contatto con il pubblico, spesso esposto a tensioni e situazioni di rischio durante lo svolgimento del proprio servizio.