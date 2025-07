Montecorvino Pugliano(SA), tutto pronto per il Wood Fest 2025: otto giorni tra musica, natura e sapori nel Bosco San Benedetto

Dal 15 al 22 luglio 2025, il Bosco San Benedetto di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, si trasformerà in un palcoscenico naturale per ospitare l’edizione 2025 del Wood Fest, otto giorni di festa all’aria aperta, tra specialità culinarie, artigianato e concerti dal vivo.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Rewind in collaborazione con il Comune e l’Ente Bosco San Benedetto, rappresenta una novità assoluta per il territorio: è infatti la prima volta che una manifestazione di questa portata si svolge all’interno del suggestivo polmone verde del comune, esteso per oltre 200 ettari.

Il festival propone ogni sera musica dal vivo con artisti di spicco della scena folk e popolare campana. Tra i nomi in programma La Maschera (15 luglio), Spacca Paese e Gerardo Amarante (16), Tammorasia (17), Ars Nova Napoli (18), Federico Antoine (19), Diadema (20), Mimmo Cavallaro (21) ed Enzo Gragnaniello (22 luglio), che chiuderà la rassegna con un concerto d’eccezione.

Accanto alla musica, un itinerario gastronomico pensato per valorizzare i sapori della tradizione: panini, fritti, pizze a portafoglio, tagliate, legumi, formaggi locali e dolci tipici come babà e sfogliatelle, il tutto preparato sul posto. Fiore all’occhiello del menù la Parmizzona, reinterpretazione in chiave rustica della famosa “zizzona” di bufala.

Non mancheranno aree attrezzate per il divertimento dei più piccoli, giochi per adulti, artigianato locale e un efficiente servizio logistica: tre parcheggi con oltre 700 posti auto e navette gratuite per raggiungere il Bosco.

«Un evento mai visto prima, che unisce enogastronomia, musica e ambiente nel cuore della natura», ha dichiarato il sindaco Alessandro Chiola, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio.

L’ingresso al festival è libero.

WOOD FEST 2025 – INFO

• Quando: dal 15 al 22 luglio 2025

• Dove: Bosco San Benedetto, Montecorvino Pugliano (SA)

• Ingresso: gratuito

• Organizzazione: Associazione Culturale Rewind, Comune di Montecorvino Pugliano, Ente Bosco San Benedetto