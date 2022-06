ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 4 Giugno 2022

S. QUIRINO VESCOVO

—————————-



Settimana n. 22

Giorni dall’inizio dell’anno: 155/210

A Roma il sole sorge alle 04:37 e tramonta alle 19:40 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:36 e tramonta alle 20:07 (ora solare)

Luna: 8.28 (lev.) 23.52 (tram.)

Proverbio del giorno:

Fra Modesto non fu mai priore

Aforisma del giorno:

Dove non c’è ubbidienza, non c’è virtù. Dove non c’è virtù, non c’è bene, non c’è amore e dove non c’è amore non c’è Dio e senza Dio non si va in paradiso. Queste formano come una scala e se manca uno scalino della scala, si casca giù. (S. Pio da Pietrelcina)

