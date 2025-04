SCAFATI. Donne, territorio e futuro: la proposta del gruppo scafatese di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali

A Scafati si respira un’aria di entusiasmo e partecipazione attiva attorno a Fratelli d’Italia, soprattutto nei momenti di confronto del direttivo cittadino. Lo racconta con soddisfazione Mario Santocchio, coordinatore cittadino del partito, che guida con determinazione un gruppo sempre più compatto e motivato in vista delle prossime elezioni regionali.

«Ogni volta che ci riuniamo con il direttivo sento una carica fortissima. La partecipazione cresce, così come l’energia positiva che ci accompagna – racconta Santocchio -. È il segnale che stiamo lavorando bene, sull’onda dell’ottimo operato del nostro Governo guidato da Giorgia Meloni, della recente nomina del senatore Antonio Iannone a sottosegretario e, soprattutto, della grande disponibilità del vice ministro Edmondo Cirielli a guidare la Campania, dopo dieci anni difficili sotto l’amministrazione regionale di Vincenzo De Luca».

Durante l’ultima riunione, il direttivo ha fatto un passo importante decidendo di proporre una candidatura per le Regionali. Con grande piacere, sono arrivate tre disponibilità, tutte femminili, che rappresentano non solo competenza, ma anche passione e radicamento nel territorio.

«Siamo orgogliosi di poter contare su tre donne straordinarie – spiega Santocchio -: la dottoressa Teresa Cirillo, già consigliere comunale, la dottoressa Nunzia Di Lallo, ex assessore e consigliere comunale, e la dottoressa Daniela Ugliano, anche lei con importanti esperienze amministrative. Tutte e tre hanno dimostrato negli anni un grande impegno, sia nella politica che nel sociale. Ora saranno i vertici del partito a valutare, ma da parte nostra c’è massima disponibilità a correre uniti per sostenere la candidatura che sarà scelta».

Intanto, FdI Scafati continua a crescere e a strutturarsi, confermando la volontà di essere sempre più presenti e organizzati sul territorio.

«Abbiamo nominato Giovanni Gambino, già consigliere comunale, come vice coordinatore cittadino. Una figura di grande esperienza, che saprà dare un contributo prezioso al nostro lavoro quotidiano», annuncia Santocchio.

Ma non finisce qui. È stato anche dato il via alla creazione dei dipartimenti tematici, strumenti fondamentali per costruire un programma elettorale che parta davvero dal basso, dalle idee e dalle esigenze dei cittadini.

«Abbiamo assegnato le prime responsabilità: Camillo Auricchio guiderà il dipartimento Servizi sociali, l’ingegner Arcangelo Sicignano si occuperà di Ambiente e Ospedale, Anna La Sala sarà a capo del dipartimento Cultura e Scuola e Piero Carella seguirà Viabilità e Sicurezza. A loro va il nostro in bocca al lupo per un lavoro che sarà prezioso per costruire il nostro progetto futuro», conclude Santocchio.