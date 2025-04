Liste d’attesa, Piero De Luca (PD): “Un bluff del Governo, cittadini presi in giro”

Critiche dure da parte di Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Politiche Europee, nei confronti del decreto del Governo sulle liste d’attesa. Per l’esponente dem, il provvedimento si è rivelato inefficace e propagandistico, una misura che – secondo le sue parole – «ha illuso i cittadini senza fornire soluzioni reali a un’emergenza sanitaria ormai cronica».

«Siamo di fronte – ha dichiarato De Luca – all’ennesima manovra di facciata, priva di copertura finanziaria e di una visione strutturale. Non c’è alcuna risorsa aggiuntiva, nessun piano per rafforzare il personale sanitario, né per superare i limiti di spesa che stanno strangolando il sistema. Servivano interventi seri sul piano organizzativo e tecnologico, ma il Governo ha preferito fare promesse a ridosso delle elezioni europee».

Il deputato campano ha puntato il dito anche contro i tagli previsti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ricordando la cancellazione di oltre 500 tra case e ospedali di comunità, inizialmente previsti tra le misure per il rafforzamento della sanità territoriale.

«Ora – ha concluso – si tenta di scaricare ogni responsabilità sulle Regioni, nel tentativo di trovare un capro espiatorio. Ma i cittadini non si faranno prendere in giro: la verità è sotto gli occhi di tutti, e riguarda il sistematico disinteresse del Governo per la tutela della salute pubblica».