Cellole (CE) scrive una nuova pagina di legalità: via libera unanime alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri

Una giornata storica per Cellole, comune della provincia di Caserta. Nella seduta odierna del Consiglio Comunale è stato approvato all’unanimità l’avvio dell’iter per la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri, un progetto che segna un passo decisivo verso un futuro fondato su legalità, sicurezza e presidio del territorio.

Il sindaco Guido Leone, visibilmente soddisfatto per il risultato ottenuto, ha sottolineato l’importanza di questo momento: “Oggi è una giornata importante per la nostra comunità. La delibera votata all’unanimità dà il via a un progetto fondamentale per il presente e il futuro di Cellole. Abbiamo lanciato un messaggio chiaro e forte: legalità e sicurezza sono le basi su cui vogliamo continuare a costruire la nostra città.”

Un plauso particolare è stato rivolto a tutti i Consiglieri Comunali, di maggioranza e opposizione, che hanno sostenuto compatti l’iniziativa, dimostrando senso di responsabilità istituzionale e attenzione verso le esigenze della cittadinanza.

Nel corso della seduta è stato rivolto anche un sentito ringraziamento ai Carabinieri della Stazione di Cellole per il quotidiano impegno e la dedizione al servizio della collettività. Il progetto della nuova caserma rappresenta, infatti, anche un gesto di riconoscimento concreto nei confronti delle Forze dell’Ordine, presidio essenziale per il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini.

Il sindaco ha poi annunciato che nei prossimi giorni sarà organizzata una giornata pubblica per illustrare ai cittadini i dettagli del “Progetto di Legalità”, cuore dell’azione amministrativa portata avanti dall’attuale governo cittadino. “Quando saremo anziani e passeremo davanti a quella caserma” – ha detto il primo cittadino – “potremo dire con orgoglio: l’abbiamo fatta noi. Un giorno da ricordare per Cellole, che guarda avanti con fiducia e determinazione.