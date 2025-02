NON È PIU’. Quadrelle, lutto Stefanina Montuori

Quadrelle (AV) – La comunità di Quadrelle si stringe nel dolore per la scomparsa della signora Stefanina Montuori, coniugata Amodeo, che si è spenta all’età di 81 anni. A darne il triste annuncio sono il marito Giovanni, i figli Luigi e Teresa, il genero Salvatore Buono, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si terranno domani, 22 febbraio 2025 , alle ore 15:00. Il corteo funebre partirà dalla casa dell’Estinta, situata in Via G. Mazzini, 5, per poi proseguire verso la Chiesa SS. Annunziata, dove verrà celebrato il rito religioso. Dopo la funzione, la salma sarà accompagnata al cimitero di Quadrelle per la sepoltura.

La comunità si unisce al dolore della famiglia, porgendo le più sentite condoglianze.

