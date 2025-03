NON È PIU’. Addio a Dionigi Pregevole: Lutto a Sperone per la scomparsa di un amato concittadino

La comunità di Sperone è in lutto per la prematura scomparsa di Dionigi Pregevole, venuto a mancare all’età di 49 anni. La triste notizia è stata annunciata dalla sua famiglia, tra cui il padre Domenico, la madre Maria Di Lauri, le sorelle Carolina e Daniela, il fratello Giuseppe, il cognato Mario Sorice, la nipote Giusy, oltre a zii, cugini, nipoti e parenti tutti.

I funerali si terranno domenica 23 marzo 2025 presso la Chiesa Cristiana Evangelica di Mugnano del Cardinale (AV), in via Aldo Moro. La salma giungerà alle ore 10:00, mentre il rito evangelico sarà celebrato alle ore 10:30. Dopo la cerimonia religiosa, la famiglia saluterà Dionigi in chiesa e proseguirà poi in forma privata verso il cimitero di Sperone (AV).

In segno di rispetto e secondo la volontà della famiglia, si dispensa dai fiori.

L’intera comunità si stringe attorno ai familiari di Dionigi in questo momento di dolore, ricordandolo con affetto e gratitudine.