Avella si prepara alla “Grande Festa”: musica, giochi e creatività per una giornata dedicata alle famiglie. Video

AVELLA – Una giornata all’insegna della condivisione, della creatività e del divertimento coinvolgerà grandi e piccoli nel cuore del paese. Sabato 16 maggio 2026 Piazza Convento ad Avella ospiterà “La Grande Festa”, evento pubblico a ingresso gratuito promosso per regalare alla comunità un momento di aggregazione e spensieratezza.

L’iniziativa prenderà il via dalle ore 10.30 con una delle attività più attese: la “Caccia al Tesoro in Famiglia”, un percorso tra gioco e avventura pensato per coinvolgere genitori e bambini tra indizi, prove e divertimento. Per partecipare sarà necessaria la prenotazione obbligatoria, con kit famiglia dal costo di 8 euro.

Nel corso della giornata Piazza Convento si trasformerà in un grande villaggio della festa, animato da musica, laboratori creativi, artisti di strada, gonfiabili e spettacoli dedicati ai più piccoli. Alle ore 13.00 spazio al “Pic Nic Musicale in Piazza”, un momento conviviale aperto a tutti: ogni famiglia potrà portare il proprio pranzo e vivere qualche ora di relax accompagnata dalla musica.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla creatività con i laboratori “Terra di Creatività”, previsti alle ore 14.30, 16.00 e 17.30, anch’essi su prenotazione. Un’occasione speciale per permettere ai bambini di esprimere fantasia ed emozioni attraverso attività artistiche e manuali.

Tra i momenti più significativi della manifestazione ci sarà la prima “Mostra a Cielo Aperto – I sogni in uno schizzetto”, visitabile dalle ore 10.30 alle 18.30. Protagonisti assoluti saranno i bambini delle scuole del mandamento e di altri comuni partecipanti, che esporranno i propri lavori artistici trasformando il centro cittadino in una galleria all’aperto ricca di colori e immaginazione.

Il pomeriggio culminerà alle ore 17.00 con uno spettacolo di animazione e arte di strada che coinvolgerà il pubblico tra musica, comicità e intrattenimento.

Gli organizzatori invitano famiglie, giovani e cittadini a partecipare numerosi a quella che si preannuncia come una vera festa della comunità, capace di unire generazioni diverse attraverso il gioco, la cultura e la condivisione.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 320 6975797.





