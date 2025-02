San Gennaro Vesuviano, Raid contro immigrati: Ferito Bengalese in bicicletta

Un nuovo episodio di aggressione ha scosso la comunità di San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano. un 31enne bengalese, è stato ferito durante un raid violento mentre stava percorrendo la strada in bicicletta. Secondo quanto riportato dal referto dell’ospedale di Nola, dove il giovane è stato ricoverato, l’incidente è stato descritto come una “caduta in strada con bici ad opera di terze persone”, ma le circostanze dell’aggressione suggeriscono chiaramente un atto intenzionale di violenza.

Il giovane, che si trovava in sella alla sua bicicletta, è stato prima insultato da un gruppo di persone e poi travolto, causando la sua caduta violenta a terra. Le ferite riportate non sono risultate gravi, ma il ragazzo ha dovuto essere sottoposto a trattamenti medici per le contusioni.

I testimoni hanno riferito di aver visto un gruppo di individui avvicinarsi al giovane mentre si trovava in un’area centrale del paese, e di aver assistito al momento in cui è stato colpito, cadendo a terra. La vicenda ha sollevato preoccupazioni per il crescente clima di intolleranza e xenofobia che sta investendo alcune aree della regione, con diverse aggressioni nei confronti di immigrati registrate negli ultimi mesi.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili dell’aggressione e chiarire i dettagli di quanto accaduto. Al momento, non è stata esclusa la pista razzista, visto il contesto degli insulti rivolti alla vittima prima dell’aggressione.