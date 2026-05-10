PALMA CAMPANIA: 15^ RADUNO DI AUTO D’EPOCA

Non è stata una domenica mattina qualunque per Palma Campania: oggi 10 maggio la Città del carnevale è diventata un vero e proprio museo a cielo aperto. Si è infatti concluso con successo il 15° Raduno di auto e moto d’epoca “Città di Palma Campania”, un appuntamento ormai fisso e sempre atteso sia da collezionisti che semplici curiosi.

Alle 8:00 è iniziata l’iscrizione con l’esposizione in piazza con momenti di intrattenimento e musica. Alle 11:00 le iscrizione si sono chiuse ed è partito il giro turistico per poi terminare la giornata alle 12 con le premiazione!

Una giornata indimenticabile con un pensiero anche per le nostre mamme!