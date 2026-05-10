Antonio Picciocchi di Baiano sfila alla 97ª Adunata Nazionale degli Alpini di Genova

BAIANO – Anche Baiano presente alla 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, il grande evento che dall’8 al 10 maggio 2026 ha trasformato Genova nella capitale delle penne nere italiane, richiamando centinaia di migliaia di alpini, famiglie e visitatori da tutta Italia.

Tra i protagonisti della storica sfilata c’è anche Antonio Picciocchi, originario di Baiano, che ha preso parte all’Adunata insieme al gruppo storico della sezione Abruzzo dell’Associazione Nazionale Alpini.

Picciocchi, tiratore scelto dell’Esercito nelle Truppe Alpine, presta servizio presso il 9° Reggimento Alpini de L’Aquila e da anni partecipa alla manifestazione nazionale rappresentando la figura dello sniper alpino all’interno del gruppo storico.

“Mi hanno chiesto di sfilare con loro perché mancava la figura del tiratore scelto – racconta Antonio Picciocchi – e ormai collaboro con il gruppo storico della sezione Abruzzo da diversi anni. Per me è sempre un grande onore partecipare all’Adunata, anche perché sono iscritto all’Associazione Nazionale Alpini”.

L’Adunata Nazionale rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del mondo alpino italiano. L’edizione 2026 di Genova è la 97ª nella storia dell’ANA e ha visto tre giorni di cerimonie ufficiali, fanfare, eventi culturali e la tradizionale grande sfilata finale partita da piazza Corvetto e conclusa in piazza della Vittoria.

Genova ha accolto migliaia di alpini provenienti da ogni regione italiana, con eventi distribuiti tra il Porto Antico, Piazza De Ferrari, la Cittadella degli Alpini e il Villaggio dell’Adunata.

Per Antonio Picciocchi, la partecipazione alla sfilata rappresenta non solo un momento di orgoglio personale, ma anche l’occasione per portare il nome di Baiano all’interno di una manifestazione che custodisce valori di servizio, solidarietà e appartenenza.