Meteo Irpinia, nuvole e possibili piogge nelle aree interne: migliora nel corso della giornata

IRPINIA – Per la giornata di domani, lunedì 11 maggio 2026, sono previste condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino.
Secondo le previsioni meteo, non si escludono locali precipitazioni a ridosso delle aree appenniniche del Partenio e dei Monti Picentini. Nel corso della giornata, però, la situazione tenderà gradualmente a migliorare con schiarite sempre più ampie su gran parte del territorio irpino.
Le temperature saranno in lieve aumento nei valori minimi, mentre le massime subiranno un leggero calo. I venti soffieranno moderati o tesi da sud-ovest, con possibili rinforzi locali.