CASAMARCIANO. Donna anziana cade sul balcone mentre è sola in casa. Soccorsa dai Vigili Urbani e Carabinieri

Durante la mattinata di oggi 25 ottobre a Casamarciano una anziana donna R.C. scivolava e cadeva sul pianerottolo del balcone di un primo piano, battendo la testa sulla ringhiera e non riuscendo più ad alzarsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tufino e della Polizia Municipale di Casamarciano, trovando la porta dell’appartamento del primo piano chiusa dall’interno e non permetteva l’ingresso ai militari, solo con l’ausilio di una scala di fortuna un sottufficiale della PM riusciva a salire sul balcone e ad aprire la porta di casa ai colleghi Carabinieri, rialzando l’anziana donna e chiamando l’ambulanza per le cure del caso.

