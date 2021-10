Nola, Iovino “tira le orecchie” al sindaco Minieri sui rincari Tari: “Non creiamo disagi ai cittadini”

Tensione nella maggioranza comunale a Nola. Da Facebook il capogruppo di Più Nola, Vincenzo Iovino, più votato della coalizione che governa la città, lancia l’affondo contro il sindaco di Nola Gaetano Minieri sul rincaro della Tari: “In questi giorni molti cittadini ci hanno contattato per segnalarci la notifica ricevuta di Innumerevoli avvisi di difformità TARi da parte del Comune di Nola.Fermo restando che PIU Nola è favorevole alla lotta all’ evasione dei tributi locali che da anni affligge la nostra città, si chiede all’ Amministrazione di potenziare ulteriormente lo sportello informativo dedicato anche con aperture continuative in modo da non creare ulteriori disagi alla cittadinanza che già è alle prese con gli aumenti generalizzati dei tributi locali dovuti al dissesto ed al rincaro delle utenze domestiche”- scrive Iovino. Minieri incassa e resta in silenzio.

Pasquale Napolitano

