Casamarciano, associazioni in rete per la Festa del Vino

Sarà un sabato all’insegna del divertimento puro quello che andrà in scena oggi a Casamarciano.

Lo start alle 17.30 in piazza Umberto I con l’happy Halloween riservato ai bambini.

La serata proseguirà alle 18 al Rues con la lezione ad hoc del sommelier Giovanni de Silva e si chiuderà nella piazza centrale con l’apertura di stand enogastronomici di prodotti tipici.

“Una festa in tutte le sue più ampie sfaccettature – fanno sapere dal comitato organizzatore – un esperimento sociale a cui hanno preso parte tutte le realtà associative di Casamarciano, per la prima volta in rete, per dare vita ad un evento che mette la comunità al centro. Vi aspettiamo per condividere, insieme, momentidi puro divertimento”.

adsense – Responsive – Post Articolo