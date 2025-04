Tragedia sull’A4 a Portogruaro: due morti in un incidente nel cantiere stradale

Due persone hanno perso la vita questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia.

Erano le 10:15 quando un’auto è piombata a forte velocità su un cantiere stradale temporaneo, allestito lungo la corsia di sorpasso (la corsia tre) per lavori di sistemazione delle barriere centrali. Il sinistro ha coinvolto un veicolo leggero e due mezzi di manutenzione, uno appartenente alla società Autostrade Alto Adriatico e l’altro a una ditta esterna.

L’impatto

L’incidente si è verificato al chilometro 452, poco prima dell’uscita per il casello di Portogruaro. Secondo quanto comunicato, il cantiere risultava regolarmente segnalato con un preavviso di almeno un chilometro per chi proveniva da Trieste ed era delimitato dai coni. Il traffico, al momento del fatto, era scorrevole con una media di 600 veicoli l’ora.

Nonostante le misure di sicurezza predisposte, l’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a due persone. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Viabilità e disagi

Il tratto interessato è stato parzialmente chiuso per permettere i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Si sono registrati rallentamenti e code nelle ore successive, ma la situazione è gradualmente tornata alla normalità nel primo pomeriggio.