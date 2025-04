Scossa di terremoto in Basilicata: magnitudo 3.4 avvertita nella notte a Picerno

Una scossa di terremoto ha svegliato la Basilicata nella notte tra sabato e domenica. L’evento sismico si è verificato oggi, domenica 20 aprile 2025, alle ore 3:55, con epicentro a circa 3 chilometri da Picerno, in provincia di Potenza.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.4 ed è stato localizzato a una profondità di 26 chilometri.

La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in diverse zone del potentino, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. Numerose sono state tuttavia le segnalazioni da parte dei residenti, svegliati nel cuore della notte dal movimento tellurico.

La zona interessata rientra in un’area classificata come sismica, e già in passato ha registrato attività simili, seppur di lieve entità. L’INGV, come di consueto, continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione.