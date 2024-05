Incontro Enilive e Associazioni Consumatori del CNCU. Il commento di Adiconsum

Nell’incontro svoltosi tra Enilive e le Associazioni Consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (qui il link: https://www.eni.com/it-IT/media/news/2024/05/enilive-incontra-associazioni-nazionali-consumatori.html), ha partecipato una rappresentanza di Adiconsum.

Sulle tematiche esposte dai responsabili aziendali, è intervenuto il Presidente di Adiconsum nazionale, Carlo De Masi, che nel sottolineare le novità illustrate da Enilive, ha evidenziato alcuni punti, come in primis il costo del nuovo biocarburante HVO che dovrà essere competitivo per evitare che ci siano ulteriori aggravi di spesa della transizione energetica per i consumatori.

Rispetto al recupero degli olii esausti, De Masi ha chiesto ai vertici aziendali di individuare un progetto da svolgere in collaborazione con le Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge , in quanto trattasi di una tematica delicata di economia circolare, che attiene alla sostenibilità, per la quale, come Adiconsum, siamo fortemente impegnati.

In merito all’app predisposta sulla ricerca delle stazioni di servizio dotate di biocarburanti, De Masi ha chiesto di poterla integrare, per quanto riguarda la città di Roma, con la nascente “app del pellegrino” che sta predisponendo il Vaticano.

Sul servizio di noleggio Enjoy, per Adiconsum è necessario ampliare il protocollo di conciliazione in essere tra Eni e le Associazioni Consumatori.

Infine, ha concluso De Masi, per diffondere le tante novità (biocarburanti, Enjoy, Eni café, ALT Stazione del Gusto, ecc.) sarebbe opportuno ipotizzare un progetto comune di comunicazione/informazione da sviluppare con le Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge.