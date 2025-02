Arrivano le Nuove Banconote in Euro: Design e Temi delle Future Monete

La Banca Centrale Europea (BCE) ha svelato il 31 gennaio 2025 i nuovi temi che caratterizzeranno le banconote in euro, in uscita nei prossimi anni. Dopo ampie consultazioni con esperti e cittadini europei, sono stati scelti due temi principali: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità”. L’obiettivo è modernizzare il design della moneta unica, celebrando sia la ricchezza culturale che la biodiversità dell’Europa.

Il Tema “Cultura Europea” celebra l’identità del continente, rendendo omaggio a figure storiche come Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, e Leonardo Da Vinci. Ogni banconota rifletterà un aspetto della cultura europea:

•€5: Arti performative con Maria Callas.

•€10: Musica con Beethoven.

•€20: Educazione con Marie Curie.

•€50: Biblioteche con Miguel de Cervantes.

•€100: Musei con Leonardo da Vinci.

•€200: Piazze pubbliche con Bertha von Suttner.

Il Tema “Fiumi e Uccelli” pone l’accento sulla resilienza degli ecosistemi naturali e la tutela dell’ambiente, con immagini di fiumi e uccelli simbolo di adattamento alle sfide ambientali:

•€5: Sorgente montana con il picchio muraiolo.

•€10: Cascata con il martin pescatore.

•€20: Valle fluviale con i gruccioni.

•€50: Fiume serpeggiante con la cicogna bianca.

•€100: Foce fluviale con l’avocetta.

•€200: Paesaggio marino con la sula bassana.

Nel 2025, la BCE lancerà un concorso grafico per selezionare i design definitivi, che saranno prodotti nel 2026. Queste nuove banconote non solo saranno un simbolo di identità europea, ma anche progettate per essere più sicure e accessibili, con tecnologie avanzate per prevenire la falsificazione. Inoltre, si punta a ridurre l’impatto ambientale, con soluzioni ecologiche per la produzione delle banconote.

La BCE mira a garantire che il contante resti un mezzo di pagamento accessibile e sicuro per tutti, anche in un’epoca di crescente digitalizzazione.