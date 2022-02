Scoppia una gomma a un Airbus A321 di Delta Air Lines durante l’atterraggio ad Atlanta

Poco prima delle 15:40 di ieri all’aeroporto di Atlanta è scattato l’allarme per un velivolo. All’Airbus A321 di Delta Air Lines (registrato N129DN) che ha operato il volo interno DL 1277 tra Dallas Fort Worth e Atlanta, Stati Uniti, impegnato nelle operazioni di atterraggio sulla pista statunitense, è scoppiato uno pneumatico. Subito dalla torre di controllo è stata attivata la procedura di emergenza, i vigili del fuoco si sono mobilitati, pronti a utilizzare anche la schiuma per evitare incidenti, ma non è stato necessario. Il pilota è riuscito comunque a toccare terra nonostante l’esplosione di una gomma del carrello, con fuoriuscita di lubrificante. L’Airbus ha lasciato la pista (escursione) e ha attraversato il terreno soffice prima di fermarsi su una pista di rullaggio. A bordo c’erano oltre 100 passeggeri e membri dell’equipaggio. L’emergenza ha però costretto la torre di controllo, come vuole la procedura, a sospendere atterraggi e partenze: “Pista inagibile”. Si attende infatti che il personale aeroportuale e i vigili del fuoco mettano in sicurezza l’aeroporto. Tra gli effetti: il blocco di alcuni voli in partenza che ha scatenato l’ira di alcuni passeggeri. In realtà le conseguenze sul traffico sono state più sensibili: due arei non sono decollati, e altri dieci in arrivo sono stati dirottati.

