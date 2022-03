Paesi Bassi: aereo Transavia evacuato nell’aeroporto di Eindhoven dopo il fumo nella cabina di pilotaggio. Paura in pista, intervenuti i servizi di sicurezza

La mattina di sabato 5 marzo, intorno alle 07:45, l’aereo Transavia Boeing 737-800 registrato PH-HSW è stato fermato in pista all’aeroporto di Eindhoven mentre i vigili del fuoco lo circondavano per intervenire, per un denso fumo sprigionatosi nella cabina di pilotaggio. Un portavoce della Royal Netherlands Marechaussee dei Paesi Bassi che svolge compiti di polizia militare e civile, riferisce che il fumo era sospeso nell’abitacolo. Il volo Transavia HV6623 era pronto a decollare per Alicante. Non è ancora chiaro come abbia avuto origine il fumo. Un portavoce di Transavia ha detto al quotidiano Eindhovens Dagblad che è in corso un’indagine sulla causa. C’erano circa 170 persone sull’aereo. L’evacuazione dell’aereo è avvenuta senza intoppi, assistiti dai vigili del fuoco in collaborazione con l’equipaggio di cabina. Un portavoce dell’aeroporto di Eindhoven ha affermato che l’incidente non ha avuto conseguenze per il resto del traffico aereo. Il volo, è infine partito dall’aeroporto di Eindhoven intorno alle 11:30 ed è atterrato ad Alicante alle 13:40, con un altro Boeing 737-800 registrato PH-HSV.

