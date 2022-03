Malta, petroliera alla deriva – VIDEO – In corso le operazioni di salvataggio al largo delle coste di Baħaq iċ-Ċagħaq. Rischio catastrofico disastro ecologico nel Mediterraneo

Rischia seriamente di diventare nero per quella che potrebbe essere il disastro ambientale più grande della storia, con conseguenze umanitarie “catastrofiche” per milioni di persone. L’apocalisse del Mediterraneo si chiama “CHEMICAL PIONEER”. E’ una petroliera che si trova in grosse difficoltà vicino alla costa di Baħaq iċ-Ċagħaq a Malta a causa del forte vento e del mare in burrasca. Già da questa mattina, le Autorità hanno inviato sul posto due rimorchiatori affinchè la allontanassero quanto più possibile dalle vicine coste per evitare che si incagliasse. La notizia è stata ripresa anche dal ministro dei Trasporti Ian Borg che ha confermato, attraverso un post Facebook, le operazioni di soccorso ad opera di Transport Malta: «Sono stato informato che la nave ha avuto difficoltà a mantenere la sua posizione fuori dalle acque territoriali a causa del maltempo. Mi è stato assicurato che il rischio di una fuoriuscita di sostanze chimiche è molto basso» ha affermato il ministro. La nave costerna “Chem P”, di 209 metri, registrata a St. Kitts e Nevis, era originariamente assistita dal rimorchiatore Spinola. Tuttavia, è stata poi raggiunta anche dal St. Elmo che attualmente si trova ancora sul posto. L’operazione di salvataggio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, viene condotta in condizioni molto difficili a causa del mare agitato. Di seguito il link del video della bomba ecologica a orologeria pronta a scoppiare in ogni momento con un impatto ambientale devastante. C’è il pericolo reale di una grave fuoriuscita di petrolio, o forse peggio, di un’esplosione, nel peggiore dei casi, il greggio potrebbe andare alla deriva nei paesi vicini, nel Mediterraneo, con esiti gravi e di lunga durata.





