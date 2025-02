Uber Black arriva in Campania, potenziando la mobilità locale

Uber Black, il servizio premium di mobilità con berline nere, è ora disponibile in Campania, a partire da Napoli e dalle principali destinazioni turistiche della regione. Questo lancio segna un nuovo passo nell’espansione di Uber in Italia, che recentemente ha introdotto il servizio taxi a Bologna e Firenze, affermandosi in città come Milano, Roma, Torino, e Palermo.

Operato da autisti NCC professionisti, Uber Black si unisce al già attivo servizio Uber Taxi a Napoli, ampliando l’offerta di mobilità per cittadini e turisti. Con un aumento delle richieste che nel 2024 hanno superato i 1,4 milioni, l’introduzione di Uber Black soddisfa l’esigenza crescente di soluzioni di trasporto flessibili ed efficienti.

Il servizio offre diverse funzionalità, come la possibilità di conoscere il modello dell’auto, il prezzo della corsa in anticipo, e di comunicare con l’autista senza condividere numeri telefonici, oltre alla selezione delle preferenze su bagagli, conversazioni e temperatura del veicolo. Grazie alla disponibilità di Uber Black, la Campania diventa ancora più accessibile per i turisti, migliorando l’esperienza di viaggio e supportando l’economia locale.

L’arrivo di Uber Black in Campania consolida l’impegno dell’azienda di essere un partner di valore per gli operatori NCC e taxi, offrendo soluzioni smart, sicure e convenienti per spostarsi in una delle regioni più amate del mondo.