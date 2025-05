Sarno, ingerisce un osso di pollo: 61enne salvato all’ospedale Villa Malta dopo un delicato intervento

Un episodio potenzialmente drammatico si è fortunatamente risolto senza conseguenze irreparabili per un uomo di 61 anni di Sarno, che ha rischiato gravi lesioni interne dopo aver ingerito accidentalmente un osso di pollo. Il frammento osseo, conficcato nello stomaco, è stato rimosso grazie a un intervento d’urgenza eseguito all’ospedale “Martiri del Villa Malta”, dove il paziente è stato sottoposto a una procedura endoscopica salvavita.

L’uomo si era recato al pronto soccorso accusando forti dolori addominali persistenti da diversi giorni. Gli accertamenti clinici e diagnostici hanno rivelato la presenza di un corpo estraneo appuntito localizzato nell’antro gastrico, in prossimità del piloro, la valvola che regola il passaggio verso l’intestino tenue. Si trattava di un frammento osseo di pollo, penetrato nella mucosa gastrica e a rischio di perforazione.

L’intervento è stato condotto dal dottor Sergio Di Fenza, responsabile del reparto di Endoscopia, con la sua équipe. Attraverso un’esofagogastroduodenoscopia eseguita in sedazione, il corpo estraneo è stato estratto utilizzando una pinza rigida. A seguito della rimozione, per limitare le complicazioni, sono state applicate clip metalliche per sigillare la lesione interna provocata dall’osso.

Secondo i medici, le possibili conseguenze avrebbero potuto includere perforazioni gastriche, emorragie, lesioni all’esofago durante la manovra, o la migrazione dell’osso verso l’intestino, con rischio di occlusione o infezioni gravi.

Il paziente è stato dimesso in buone condizioni di salute dopo alcuni giorni di osservazione. I sanitari raccomandano massima attenzione durante i pasti, soprattutto nel consumo di carni contenenti piccoli ossi o frammenti pericolosi.