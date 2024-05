M5S, Mancino: “La Mia Battaglia al Parlamento Europeo per un’assicurazione RC auto Equa, per i cittadini Campani”

Il Candidato al Parlamento Europeo Lelio Mancino: “Uniformare le tariffe assicurative per garantire giustizia ed equità a tutti gli automobilisti europei”

“Mi presento come candidato al Parlamento Europeo con un obiettivo chiaro e preciso: portare avanti la proposta per una RC Auto Equa. Tutti gli automobilisti sanno quanto i prezzi delle assicurazioni auto siano esorbitanti e privi di qualsiasi ragionevolezza rispetto alla realtà. È inaccettabile che ci siano 27 normative diverse per le RC Auto, una per ogni Stato membro, creando disparità e ingiustizie tra i cittadini europei. In Italia, la situazione è ancora più critica. Le tariffe assicurative variano in modo spropositato da regione a regione, creando una vera e propria ‘giungla’ normativa. In alcune zone, una polizza assicurativa può arrivare a costare più di un veicolo usato. Questo fenomeno non solo ostacola l’economia, ma spinge molti a non assicurare i propri veicoli, favorendo la proliferazione delle targhe estere, come quelle polacche, le cui polizze non garantiscono certezza di copertura in caso di sinistro. Il problema è particolarmente grave per i cittadini campani. La provincia di Napoli, infatti, detiene il primato dei premi assicurativi più alti d’Italia. Questa situazione crea un’ingiustizia palese: mentre al Nord Italia i costi delle polizze sono spesso la metà di quelli del Sud, i cittadini del Meridione sono costretti a pagare cifre spropositate, subendo una penalizzazione economica intollerabile”. A dirlo è Lelio Mancino Candidato al Parlamento Europeo con il Movimento 5 stelle nella circoscrizione Sud

“La mia proposta al Parlamento Europeo mira a stabilire una RC Auto Equa, che possa garantire maggiore giustizia ed equità per tutti gli automobilisti europei, con particolare attenzione ai nostri concittadini del Sud Italia. È necessario uniformare le normative e ridurre i costi, eliminando le disparità territoriali che attualmente affliggono il nostro Paese e l’intera Unione Europea. La mia battaglia è per un’assicurazione auto che rispetti i principi di equità e ragionevolezza, una battaglia che intendo portare avanti con determinazione e passione. Solo così potremo garantire a tutti gli automobilisti europei la possibilità di circolare in sicurezza, senza essere penalizzati ingiustamente da tariffe esorbitanti e irragionevoli. Il Parlamento Europeo ha il dovere di intervenire su questo fronte, e io sarò in prima linea per assicurarci che vengano adottate misure concrete e giuste per tutti -conclude Mancino-.