Convegno Scientifico sulle Terapie Termali a Vulpacchio Contursi (SA). Il dott. Filomeno Caruso relatore e moderatore sulla medicina termale

Nella suggestiva stazione termale di Vulpacchio Contursi (SA), un’oasi ambientale e paesaggistica che si estende su un parco di ben 10 ettari fino alle sponde del fiume Sele, si è svolto un convegno di altissimo valore scientifico dal titolo “Fangobalneoterapia: Salute e Benessere. Flebopatie e Malattie Vascolari. Vasculopatie Periferiche.”

Gli interventi, di ottimo livello, con relazioni che hanno catturato l’attenzione della platea, hanno dimostrato in maniera inequivocabile l’efficacia reale della terapia termale, nota e applicata fin dai tempi degli Egizi, dei Greci e dei Romani, che conoscevano i benefici delle acque termali. Ippocrate di Cos, padre della medicina, su cui noi medici giuriamo, fu tra i primi a esaltare le caratteristiche e le qualità delle diverse acque, come si evince dal primo trattato di medicina, il “Corpus Hippocraticum”: “Non è possibile che un’acqua assomigli a un’altra; alcune sono dolci, altre salate ed astringenti, altre ancora derivano da sorgenti calde”. Nel suo trattato “Dell’aria, delle acque e dei luoghi”, Ippocrate descrive le diverse caratteristiche delle acque secondo le componenti organolettiche e mette in correlazione i vapori delle sorgenti calde con gli effetti positivi che queste potevano avere su alcune malattie. Egli è stato il precursore del termalismo come disciplina medica curativa.

Dobbiamo sfatare il luogo comune che alle terme vadano solo le persone della terza età. La medicina termale è preventiva e curativa per tutte le età: bambini, giovani, adulti, e se ben conosciuta, adottata e applicata, ridurrebbe i costi della sanità e l’uso eccessivo di farmaci. Ippocrate docet. Hua Tuo docet. Hahnemann docet.

Sono intervenuti:

Dott. Tullio Demetrio Sica, Amministratore Unico Terme di Vulpacchio

Dott. Pasquale Russo, Direttore Sanitario Terme Vulpacchio

Dott.ssa Anna Maria Nobile, Responsabile Prevenzione Collettiva Distretto Eboli-Battipaglia

Dott. Germano Perito, Direttore Amministrativo ASL Salerno

Dott. Vincenzo Capuano, Specialista in Cardiologia

Dott.ssa Patrizia Amato, Specialista in Reumatologia

Prof. Francesco S. Schilliro’, Servizio Radioprotezione Medica Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Dott. Antonio Ciampa, Centro Emostasi AORN S.C. Moscati Avellino

Dott.ssa Chiara Gagliardi, Specialista in Patologia e Biochimica Clinica

Promotore dell’evento di levatura nazionale è stato Paolino Trunfio. Il Dott. Filomeno Caruso ha svolto il ruolo di direttore scientifico, relatore e moderatore. Il prossimo appuntamento sarà nel Baianese per diffondere e informare sull’importanza della medicina termale.