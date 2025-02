Il Castello delle Cerimonie: proroga fino a Giugno, la chiusa rimandata

Il famoso ristorante Il Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate, noto per i suoi banchetti nuziali, feste per battesimi e comunioni, e anche per il suo popolare format televisivo, continuerà a essere operativo almeno fino a giugno 2025. La decisione è arrivata oggi dal Consiglio di Stato, che ha sospeso la revoca delle licenze disposta dal Comune di Sant’Antonio Abate, salvaguardando così le prenotazioni già effettuate dai clienti e dando tempo ai lavoratori dell’attività per un adeguato preavviso.

Il provvedimento giunge a seguito di una lunga vicenda legale iniziata quando la struttura è stata dichiarata costruita su una lottizzazione non autorizzata. Gli immobili sono stati trasferiti al Comune, che aveva revocato le licenze, ma la società di gestione del ristorante continua a versare un canone di locazione all’ente locale. La decisione del Consiglio di Stato arriva a tutela della “buona fede dei terzi estranei alla vicenda” e delle persone che avevano già programmato eventi importanti.

Il Tar della Campania è chiamato a decidere definitivamente sulla questione. La sentenza di merito è fissata per il 5 giugno 2025, ma fino ad allora Il Castello delle Cerimonie potrà continuare la sua attività, offrendo tranquillità ai clienti e agli impiegati.