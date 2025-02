Dal 17 maggio, Air Canada lancia il volo diretto Napoli-Montreal: un nuovo ponte per il Nord America

Dal 17 maggio 2025, Air Canada inaugurerà un volo diretto tra Napoli e Montreal, con quattro frequenze settimanali per tutta l’estate. Questo nuovo collegamento, che fa parte della strategia di espansione delle connessioni intercontinentali di Napoli, offre nuove opportunità sia per il turismo che per il business, aprendo la porta a flussi di visitatori non solo dal Canada, ma anche da altre destinazioni del Nord America.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza di questa rotta, che segna il settimo collegamento diretto tra la città partenopea e il Nord America, un passo significativo per l’internazionalizzazione della città. Manfredi ha aggiunto che, in collaborazione con Gesac, si sta lavorando anche all’ampliamento dello scalo di Capodichino, con l’obiettivo di attivare nuove rotte dirette verso l’Oriente entro il 2026, con particolare attenzione a Pechino e Tokyo.

Air Canada, leader nel collegare l’Italia al Canada, consolida ulteriormente la sua posizione con quattro destinazioni italiane (Milano, Roma, Venezia e Napoli) e un aumento del 7% nella capacità di volo rispetto all’anno precedente, con ben 39 voli settimanali. Stefano Casaregola, general manager di Air Canada, ha spiegato che il volo diretto su Napoli è stato deciso in risposta alla crescente domanda internazionale verso la città, che sta registrando una crescita maggiore rispetto ad altre destinazioni italiane. Grazie agli orari strategici, il volo permetterà anche comode connessioni con molte altre città del Canada e degli Stati Uniti.

Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, ha evidenziato come la nuova rotta rafforzi i legami storici ed economici tra Italia e Canada, consolidando il segmento intercontinentale dello scalo partenopeo. La Campania è infatti una delle mete più ambite dai turisti canadesi, e Montreal, con la sua forte comunità italo-canadese e la sua natura multiculturale, rappresenta una destinazione ideale per i visitatori provenienti da Napoli.

I passeggeri avranno la possibilità di scegliere tra diverse classi di servizio: economy, premium economy e Air Canada Signature Class, quest’ultima offrendo il massimo comfort con sedili completamente reclinabili, servizio personalizzato, cucina raffinata e accesso ai servizi prioritari in aeroporto.

Alla presentazione del nuovo volo erano presenti anche l’ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, e la delegata del Québec, Laurence Fouquette, a testimonianza del forte legame che unisce i due Paesi. Il nuovo volo diretto segna una tappa importante nell’espansione delle rotte internazionali di Napoli, accrescendo la sua visibilità sul panorama globale.