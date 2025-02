Notte di San Modestino, lettera aperta dell’assessore Bilotta ai commercianti di Avellino

Caro Esercente,

il prossimo 14 febbraio, in occasione delle celebrazioni dei nostri Santi Patroni, Modestino, Fiorentino e Flaviano, e della festa di San Valentino, l’Amministrazione comunale e segnatamente l’Assessorato alle Attività produttive che rappresento, ha organizzato, in sinergia con l’Assessorato agli Eventi, guidato da Jessica Tomasetta, un’intera serata dedicata al commercio, che vedrà la presenza, tra le vie del centro, di bottari, artisti di strada ed ogni genere di intrattenimento per grandi e piccini.

Dalle ore 10 fino alle 22, sulla scorta del grande successo riscosso nella precedente edizione, la nostra città attirerà per le vie del centro turisti ed avventori, materializzando importanti opportunità economiche per le attività commerciali e numerosi momenti di svago. D’accordo con le associazioni di categoria operanti sul territorio, abbiamo deciso di chiamare all’azione i commercianti del capoluogo, per coordinare ogni genere di iniziativa che possa accompagnare l’appuntamento e trasformarlo in un evento di successo.

La Notte di San Modestino rientra nell’ambito di una più ampia strategia, tesa a rilanciare i Distretti del Commercio, in un frangente ancora segnato da diffuse criticità, con un approccio partecipato e innovativo. Si tratta di un evento dalle forti potenzialità, che auspichiamo porterà in città un grande flusso di persone.

Ti invito, pertanto, a partecipare attivamente all’appuntamento, restando aperto con la tua attività almeno fino alle ore 22. Certo che vorrai cogliere l’opportunità, ti saluto cordialmente e ti aspetto alla Notte di San Modestino.

Avellino, 8 febbraio 2025

Alberto Bilotta – Assessore alle Attività produttive