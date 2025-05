Torre del Greco, ritrovato un antico vessillo comunale: ora esposto nel Palazzo Baronale insieme alla nuova bandiera cittadina

TORRE DEL GRECO – Un importante simbolo della storia cittadina torna finalmente a risplendere. All’interno del Palazzo Baronale è stato recentemente recuperato uno straordinario vessillo del Comune, rinvenuto in uno scantinato abbandonato e per troppo tempo lasciato all’incuria. Si tratta di uno stemma in rilievo, finemente lavorato, che porta con sé il peso della memoria istituzionale e civica di Torre del Greco.

Dopo anni di oblio, il vessillo è stato restituito alla collettività e oggi trova la sua nuova, degna collocazione tra le stanze del Palazzo Baronale, cuore pulsante della vita amministrativa della città. «Riteniamo che questo sia il luogo più idoneo per ospitare un simbolo tanto significativo. Restituirgli visibilità significa anche riaffermare il valore della nostra identità e delle nostre radici» fanno sapere dagli uffici comunali.

A rendere ancora più solenne il momento è l’arrivo, nei giorni scorsi, della nuova bandiera ufficiale della città di Torre del Greco, ora esposta accanto a quelle dell’Italia e dell’Unione Europea. Un gesto di grande valore simbolico, che intende rafforzare il senso di appartenenza e il rispetto per i simboli istituzionali.

Il recupero del vessillo comunale, oltre ad avere un valore materiale e decorativo, rappresenta un’azione concreta di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della città. Un piccolo ma significativo intervento che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere decoro, memoria e identità collettiva.