Carmine Pagano premiato dalla Difesa: medaglia di bronzo per i suoi vent’anni di carriera.(Foto)

NAPOLI – Un riconoscimento che celebra l’impegno costante e silenzioso di chi contribuisce, ogni giorno, al funzionamento della macchina statale. Il Ministero della Difesa ha conferito la medaglia di bronzo per anzianità di servizio a Carmine Pagano, dipendente civile con vent’anni di carriera alle spalle, attualmente in servizio presso l’aeroporto militare di Napoli Capodichino. La cerimonia di consegna si è svolta all’interno della base partenopea, alla presenza del colonnello Massimo Maieron, comandante dell’installazione militare.

Pagano, originario del Mandamento Baianese, dove risiede tuttora, ha iniziato il suo percorso professionale a Roma, presso il Segretariato Generale della Difesa, una delle articolazioni più complesse e strategiche del Dicastero. Successivamente ha proseguito il suo cammino a Napoli, distinguendosi per affidabilità e competenza nel supporto logistico-operativo delle attività militari.

Il conferimento della medaglia rappresenta non solo un traguardo temporale, ma anche un riconoscimento formale alla dedizione, alla professionalità e allo spirito di servizio dimostrati lungo l’intero arco della carriera. Secondo il regolamento ministeriale, la medaglia di bronzo viene assegnata al raggiungimento del ventesimo anno di servizio, quella d’argento al trentesimo e quella d’oro al quarantennio.

La figura di Carmine Pagano rappresenta un esempio di dedizione al dovere e di contributo concreto alle istituzioni dello Stato, in particolare nel delicato ambito della Difesa. Un profilo che testimonia l’importanza del personale civile all’interno delle Forze Armate, spesso meno visibile rispetto al personale in uniforme, ma altrettanto determinante per l’operatività quotidiana delle strutture militari italiane.

Il riconoscimento, oltre a celebrare la sua carriera individuale, sottolinea anche l’attenzione del Ministero verso la valorizzazione del capitale umano, premiando l’impegno di chi ha scelto di mettere le proprie competenze al servizio della collettività, nel segno del rigore, della costanza e della passione.