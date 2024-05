Una ragazza si è recata presso il commissariato di San Giorgio a Cremano per denunciare di essere stata rapinata poco prima in via Salvator Rosa. Un uomo le aveva strappato la borsa con violenza e si era dato alla fuga.

Dopo le verifiche, gli agenti hanno individuato e fermato il giovane in un negozio poco distante.

Per questo motivo, un 27enne di Massa di Somma è stato arrestato per rapina. La borsa è stata restituita alla sua proprietaria.