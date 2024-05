Truffa agli anziani: arrestati due giovani a Portici e Napoli, vittima ultranovantenne ingannata per 1.400 euro

Questa mattina i Carabinieri del Provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne di Portici e un 25enne di Napoli. Insieme a un altro 21enne indagato a piede libero, sono gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di “truffa aggravata”.

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Andretta.

L’indagine è partita dalla denuncia di una ultranovantenne di Cairano, presentata lo scorso febbraio. La vittima, ingannata dagli artifizi e raggiri degli indagati, ha consegnato loro 1.400 euro. Seguendo uno schema consolidato, gli indagati hanno contattato telefonicamente l’anziana, informandola che un corriere avrebbe consegnato un articolo acquistato dal fidanzato della nipote, richiedendo il relativo pagamento. Poco dopo, un falso corriere si è presentato a casa della vittima, ottenendo la somma richiesta.

La collaborazione di numerosi cittadini del piccolo comune irpino è stata fondamentale per l’identificazione degli indagati. Questa operazione rientra in una serie di iniziative investigative avviate dalla Procura di Avellino per contrastare le truffe ai danni delle persone anziane.