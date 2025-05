Bacoli, cantiere abusivo in zona protetta: scatta il sequestro, tre persone denunciate

Un cantiere di circa 10.000 metri quadrati è stato posto sotto sequestro in via Spiaggia Romana, a Bacoli, dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Pozzuoli. I lavori, avviati senza le dovute autorizzazioni ambientali, erano in corso in un’area tutelata dalla normativa europea come Sito di Importanza Comunitaria (Sic), inserita nella Rete Natura 2000 e ricadente nel territorio del Parco Regionale dei Campi Flegrei.

La zona interessata, caratterizzata da dune costiere di rilevante valore ecologico, è sottoposta a vincoli ambientali stringenti per preservarne la biodiversità. Durante il sopralluogo, i militari hanno trovato operai impegnati in opere di manutenzione su un edificio preesistente. Tuttavia, dalle verifiche documentali è emerso che non era mai stata richiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca), obbligatoria in casi simili.

A peggiorare la posizione dei responsabili, anche la segnalazione di inizio lavori (Cila), in cui il committente avrebbe dichiarato falsamente che l’intervento non ricadeva all’interno di un’area Sic. Un’omissione rilevante che ha compromesso la regolarità dell’intero iter amministrativo e tratto in inganno gli enti preposti al controllo.

Sulla base delle irregolarità rilevate, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro dell’intero cantiere e denunciato tre persone all’autorità giudiziaria: il proprietario dell’immobile, il direttore dei lavori e il titolare della ditta incaricata degli interventi. Tutti sono residenti nel comune di Bacoli. Le accuse riguardano la violazione del Testo Unico sull’Edilizia e il reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del Codice Penale.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del territorio e nel contrasto agli abusi edilizi, con particolare attenzione alle aree naturali protette, sempre più minacciate da interventi illeciti.