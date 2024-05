Stadio Diego Armando Maradona, divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi per gli spettacoli di Peppe Iodice e Fiorellino

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dello spettacolo del comico Peppe Iodice il 30 maggio e del concerto del cantante Fiorellino il 31 maggio, è stato imposto il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale. Tale divieto sarà in vigore da tre ore prima dell’inizio degli spettacoli fino a due ore dopo il loro termine. Sarà consentita la commercializzazione delle bevande solo in bicchieri di plastica o carta.