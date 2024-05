CALCIO. Il Nola conferma Francesco Esposito

Il Ninja è ancora del Nola. La notizia che i tifosi Nolani aspettavano da tempo è arrivata. Francesco Esposito ha firmato con i Bianconeri e resterà a Nola ancora per una stagione. Terzo campionato, non di fila, quindi per il Ninja che nella passata stagione ha chiuso la stagione a 25 gol, di cui 23 in campionato nonostante diverse settimane di infortunio. La riconferma di Esposito è la quinta del nuovo corso dopo quelle di Esperimento, di capitan Biason e bomber Pozzebon, oltre a quella di Michele Murolo come responsabile dell’area tecnica e all’annuncio di mister Francesco Farina come nuovo allenatore per la stagione 2024/2025.