NAPOLI. Incidente mortale a Scampia: 16enne perde la vita

Un altro tragico incidente ha scosso il cuore di Napoli. Le autorità locali sono intervenute a seguito di un grave incidente a Scampia, che ha visto coinvolto un giovane di 16 anni, residente del quartiere.

Il ragazzo, guidando un motociclo Honda SH125 lungo via Roma in direzione di Melito di Napoli, ha tamponato una Fiat Panda che lo precedeva, poco prima dello svincolo della circumvallazione esterna. L’impatto è avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e lo spigolo posteriore della vettura. A causa di questo impatto, il motociclo ha deviato la sua traiettoria, finendo per invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con una Ford Ka. Purtroppo, il giovane è deceduto sul colpo.