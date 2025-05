Napoli si ferma per la Madonna del Carmine: il cielo si apre tra bandiere, palloncini e fuochi d’artificio (video)

Mattinata di grande partecipazione e devozione quella vissuta oggi, domenica 25 maggio 2025, a Napoli, presso il Santuario della Madonna del Carmine Maggiore. Piazza del Carmine ha accolto la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, uno dei momenti più simbolici e sentiti dell’intero percorso di avvicinamento alla solennità del 16 luglio.

I fedeli si sono ritrovati in Piazza Mercato, punto di partenza per la sosta e il corteo verso la basilica. Al termine del rito, sul sagrato del Santuario, si è svolta l’alzata della bandiera votiva, tra applausi e commozione. A seguire, il cielo sopra la piazza si è riempito dei colori del volo dei palloncini, lanciati come gesto augurale e segno di devozione alla Madonna del Carmelo.

A concludere la cerimonia, un primo spettacolo pirotecnico ha accompagnato il momento con una coreografia di luci e suoni che ha entusiasmato i presenti. Tanta la partecipazione popolare, tra canti, applausi e commozione. L’alzabandiera resta un rito che unisce sacro e popolare, fede e identità napoletana, in attesa delle prossime tappe del cammino mariano.