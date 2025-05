Truffe agli anziani, incontro a Monteforte Irpino con il Capitano Giancarlo Iannelli Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Baiano (AV).

Ieri sera 24 maggio ’25con inizio alle ore 18.30, si è tenuto a Monteforte Irpino, un interessante convegno-dibattito, a cui hanno partecipato numerose persone anziane, per discutere dei problemi di sicurezza, che giornalmente alcuni di essi sono costretti ad affrontare. Confrontandosi, con il Capitano Giancarlo Iannelli Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Baiano che ha competenza su sette Comandi di Stazione della provincia di Avellino, che da Monteforte Irpino raggiungono il nolano.

L’incontro- dibattito, è stato promosso dalle Associazioni; Fenestrelle ODV e Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino ODV, entrambe aderenti al Centro Servizi Irpinia Sannio ETS, e vi hanno preso parte.

Angelo Ferraro . Governatore Misericordia di Monteforte I.

. Governatore Misericordia di Monteforte I. Giancarlo Iannelli . Comandante la Compagnia Carabinieri di Baiano.

. Comandante la Compagnia Carabinieri di Baiano. Michele Marcucci . Maresciallo Comandante la Stazione Carabinieri di Monteforte I.

. Maresciallo Comandante la Stazione Carabinieri di Monteforte I. Domenico Cerullo . Scrittore, autore del libro – Stai Attendo.

. Scrittore, autore del libro – Stai Attendo. Romeo Ninno D’Adamo . Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS.

. Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS. Antonietta Raduazzo. Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS.

Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS. Generoso Testa. Referente Movimento Difesa del Cittadino Avellino APS.

Ha moderato il dibattito, Caterina Valentino, Presidente Associazione P,S.C .Fenestrelle ODV di Monteforte I.

Molti sono stati gli interventi: Ferraroha espresso i saluti istituzionali delle due associazioni promotrici dell’ incontro agli intervenuti. D’Adamo , ha portato i saluti del CSV Irpinia Sannio ETS, e esperienze personali di episodi di raggiri verificatisi a danno di anziani e di non fidarsi mai di nessuno, telefonando in ogni occasione alle forze dell’ordine. Raduazzo, è intervenuta sulla necessità di tenere incontri con i ragazzi delle scuole e giovani, per costruire un ponte tra generazioni e rispondere così ai bisogni del presente, sulle frodi agli anziani. Testa, prima di tutto conoscere il vostro interlocutore e di contattare preventivamente per qualsiasi tipo di contratto, il Movimento cittadino di Avellino, per prestare aiuto. Cerullo, le frequenti truffe producono l’effetto di isolare dalla vita sociale gli anziani, che tendono così a rinchiudersi sempre di più in se stessi ed a diffidare di tutte le persone che incontrano. Maresciallo Marcucci, la Caserma dei Carabinieri di Monteforte Irpino è sempre al servizio dei cittadini, a cui, gli anziani possono fare costante riferimento per eventuali raggiri.

Jl Capitano Iannelli : con modi suadenti, e pacati, ha espresso tutte le sue preoccupazioni sulle truffe agli anziani che a volte sono soli, senza nessun familiare che possano proteggerli. Le truffe, sono un crimine odioso, soprattutto, quando le vittime sono gli anziani, che a volte sono derubati dei risparmi o di oro risparmi di una vita, o derubati dai proventi della pensione. Egli, per essere più preciso e persuasivo verso i presenti, ha portato, anche esempi pratici della sua infanzia e dei consigli che i nonni davano ai ragazzi, per essere sempre vigili verso gli estranei. Ha anche spiegato, che solitamente gli anziani vengono ingannati, nelle loro abitazioni da persone che agiscono in coppia o con più persone, senza commettere violenza fisica. E si spacciano, per finti carabinieri, poliziotti, tecnici telefonici, o altri metodi, così i truffatori conquistano la fiducia con modo distinti per poi derubare soldi e oggetti preziosi come oro. Ha concluso esortando i presenti a rivolgersi in qualsiasi momento alle forze dell’ordine, telefonando o recandosi alla locale caserma dei carabinieri. Quindi, per ogni evenienza chiamateci, così ci inviterete, a fare il nostro servizio “.

Questi convegni, a cui l’Arma dei Carabinieri partecipa, si stanno tenendo in tutta la provincia di Avellino, in ogni sede, sia essa scolastica, che come in questo caso promossa dall’associazionismo di Monteforte Irpino, per garantire più sicurezza e legalità. Cose, di primaria importanza per la nostra provincia.

Carmine Martino