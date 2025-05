Successo per la tappa del Campionato Regionale di Regolarità organizzata dal Vespa Club Avellino

Una domenica all’insegna delle due ruote per l’Irpinia, che il 25 maggio ha ospitato una tappa del Campionato Regionale di Regolarità. L’evento, curato dal Vespa Club Avellino — uno dei circoli di vespisti più antichi d’Italia, attivo sin dal 1951 — ha raccolto decine di appassionati. Presenti tutte le province campane, con rappresentanze dai maggiori Vespa Club della regione. Oltre quaranta i piloti partecipanti, che hanno affrontato con entusiasmo le curve del tragitto tra Avellino e Altavilla Irpina.Qui, la visita al Museo della Gente Senza Storia e un rinfresco ospitato nella suggestiva cornice del Chiostro Verginiano hanno deliziato i presenti, coniugando la passione per i motori con l’amore per il territorio.

Non sono mancate, naturalmente, le emozioni della competizione: due prove cronometrate hanno messo alla prova i conducenti, impegnati in slalom e ostacoli allestiti in Piazza Libertà ad Avellino.

(Andrea Squittieri)