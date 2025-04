Le Celebrazioni per la Festa della Liberazione a Napoli: Il Sindaco Manfredi rende omaggio ai caduti

NAPOLI – Anche quest’anno, la città di Napoli ha celebrato con solennità la Festa della Liberazione, il 25 aprile 2025, data che segna l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e della liberazione dell’Italia dal regime nazifascista. Le commemorazioni sono state guidate dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha voluto rendere omaggio ai caduti e ai protagonisti di quella lotta per la libertà.

Le celebrazioni sono iniziate con una visita al Mausoleo di Posillipo, un luogo simbolo della città, dove Manfredi ha deposto una corona d’alloro in memoria dei soldati e dei partigiani che hanno dato la vita per la liberazione dell’Italia. Un momento di raccoglimento che ha unito le istituzioni e i cittadini nel ricordo di coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia.

Successivamente, il sindaco si è recato al Monumento dedicato a Salvo d’Acquisto, in Piazza Carità, uno degli eroi più emblematici della resistenza italiana. Salvo d’Acquisto, giovane carabiniere che sacrificò la propria vita per salvare quella di alcuni civili durante l’occupazione nazista, è stato ricordato con profonda commozione dalle autorità e dai presenti.

Il 25 aprile è stato quindi un momento di riflessione collettiva sulla libertà, sui diritti e sull’importanza di preservare la memoria storica. Le celebrazioni si sono concluse con un forte messaggio di unione e di impegno per i valori che costituiscono le fondamenta della nostra Repubblica.