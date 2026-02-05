Chocoliamo: il paradiso del cioccolato a Piazza San Pasquale nei giorni di San Valentino

Arriva Chocoliamo, l’evento che rende più dolce il San Valentino dei napoletani. Dall’11 al 15 febbraio in Piazza San Pasquale a Napoli, i golosi di tutte le età avranno l’occasione unica di scoprire le migliori creazioni dei produttori italiani. I visitatori potranno inoltre partecipare a workshop e dimostrazioni di cioccolateria, guidati da esperti del settore, e scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato.

L’evento è organizzato dalla D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, con il patrocinio della Prima Municipalità di Napoli, presieduta dalla presidente Giovanna Mazzone, e della Bcc Napoli.

Chocoliamo è una manifestazione che riunisce i migliori produttori di cioccolato e dolci di tutta Italia, con stand provenienti da ogni parte del paese. I visitatori potranno assaggiare specialità come cuori di cioccolato, praline, macaron, nudi, churros, pancake, dolci siciliani, liquirizia e caramelle, tutte realizzate con ingredienti di alta qualità e cura artigianale.

Ricco il programma degli eventi con grandi novità per i più piccoli! Chocoliamo si arricchisce di animazioni gratuite con i personaggi dei cartoon a tema Carnevale e San Valentino, a cura di zebby animation! I più piccoli potranno divertirsi con personaggi colorati e attività come i ballon art e tatoo, il tutto accompagnato da tanta buona musica, mentre i genitori si godono l’atmosfera dolce e cioccolatosa dell’evento.

Laboratorio Art Attack in Saint Valentine edition per realizzare il biglietto d’auguri per l’amore della propria vita: fidanzati, genitori, nonni o amici del cuore. Selfi garantiti con Cupido e la Mascotte Cuore.

“Chocoliamo è un evento che rappresenta la passione e la creatività degli artigiani italiani, rivolta al pubblico dei golosi di tutte le età”, afferma Luigi De Simone di D2 Eventi. “Siamo felici di patrocinare questo evento e di offrire ai napoletani e ai turisti un’occasione unica di scoprire il meglio del cioccolato e dei dolci italiani” aggiunge Giovanna Mazzone, presidente della Prima Municipalità di Napoli.

L’evento è aperto a tutti, e l’ingresso è gratuito. Stand aperti dalle ore 10 fino a tarda sera. I visitatori sono invitati a partecipare numerosi e a scoprire il paradiso del cioccolato che Chocoliamo ha preparato per loro.