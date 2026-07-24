Altavilla Irpina, al via l’organizzazione del Palio: convocata la riunione operativa

ALTAVILLA IRPINA – Entrano nel vivo i preparativi per il Palio di Altavilla Irpina. L’Associazione Identità e Territorio ha convocato una riunione organizzativa aperta a quanti saranno coinvolti nella manifestazione, con l’obiettivo di definire i dettagli dell’evento e coordinare le attività in programma.

L’incontro si terrà lunedì 27 luglio alle ore 18, presso l’Aula Consiliare del Comune di Altavilla Irpina.

La riunione rappresenterà un momento di confronto e pianificazione, durante il quale saranno condivisi gli aspetti organizzativi della manifestazione e distribuiti i compiti necessari alla buona riuscita dell’evento.

L’Associazione Identità e Territorio invita tutti gli interessati a partecipare, sottolineando l’importanza della collaborazione e del coinvolgimento della comunità per la riuscita del Palio, uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino.