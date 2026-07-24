Nola, firmato il contratto per la nuova farmacia distrettuale ed il presidio 118. Rafforzata la presenza dei servizi sanitari territoriali. Il sindaco Ruggiero: «Restituiamo un presidio fondamentale di salute alla città».

Un importante risultato per la città di Nola e per l’intero territorio dell’area nolana. Con l’accordo sottoscritto tra l’Ente di Piazza Duomo e l’ASL Napoli 3 Sud ed il Direttore Generale Giuseppe Russo, ritorna sul territorio urbano il servizio sanitario d’emergenza, il cosiddetto 118, insieme con la contestuale apertura della nuova farmacia ospedaliera.

Due interventi particolarmente significativi, destinati a rafforzare la presenza dei servizi sanitari sul territorio e a restituire a Nola un ruolo centrale all’interno della rete assistenziale della Napoli 3 Sud.

I servizi saranno ospitati nel riqualificato immobile comunale di via Guglielmo Pepe nel cuore del rione Gescal, e consentiranno di migliorare l’organizzazione dei servizi di competenza dell’Azienda Sanitaria, garantendo un presidio strategico a supporto la domanda di salute del comprensorio.

Principalmente, il ripristino del servizio di emergenza territoriale 118 consentirà di ripristinare una richiesta della cittadinanza, attesa da tempo dalla comunità.

Un risultato figlio di un percorso sinergico e condiviso tra Comune e ASL, costruito attraverso un costante confronto istituzionale e un intenso lavoro amministrativo, coordinato dall’Assessorato al Patrimonio e l’assessore Cinzia Trinchese, e la collaborazione della dirigente Vittoria Russo per la definizione di tutti gli adempimenti necessari alla sottoscrizione dell’accordo.

«La firma di oggi rappresenta il compimento di un lavoro portato avanti con impegno e senso di responsabilità. Aver contribuito a creare le condizioni per l’apertura della farmacia ospedaliera e per il ritorno del servizio 118 significa offrire alla città risposte concrete su un tema fondamentale come quello della salute. Ringrazio gli uffici comunali, la dirigente Vittoria Russo e i referenti dell’ASL Napoli 3 Sud per la disponibilità e la collaborazione dimostrate in ogni fase del percorso», dichiara l’assessore al Patrimonio, Cinzia Trinchese.

«La giornata di oggi segna un momento importante per Nola. Il ritorno del 118 e la nuova farmacia ospedaliera sono il segno di una collaborazione istituzionale che produce risultati concreti e che da il segno del nostro impegno per Nola ed i suoi cittadini. Continueremo a lavorare per consolidare il ruolo di riferimento della città per il territorio», conclude il sindaco Andrea Ruggiero.