Monteforte Irpino, pulizia di via Breccelle: intervento congiunto tra Comune e Provincia

MONTEFORTE IRPINO – Sono in corso gli interventi di pulizia lungo via Breccelle, realizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Monteforte Irpino e la Provincia di Avellino. Le operazioni interessano uno dei principali collegamenti viari del territorio e puntano a migliorare le condizioni di sicurezza e il decoro della strada.

Gli addetti sono impegnati nella rimozione di vegetazione, detriti e materiale accumulato ai margini della carreggiata, con l’obiettivo di garantire una maggiore percorribilità e una migliore visibilità per gli automobilisti, soprattutto in un tratto caratterizzato da curve e dalla presenza di fitta vegetazione.

L’intervento rappresenta il risultato di un’azione coordinata tra i due enti, che hanno unito risorse e competenze per rispondere a un’esigenza segnalata dai cittadini e legata alla manutenzione ordinaria della rete viaria provinciale.

L’Amministrazione comunale ha evidenziato come la sinergia istituzionale con la Provincia di Avellino consenta di programmare interventi concreti a tutela del territorio e della sicurezza stradale, ribadendo l’impegno a proseguire il confronto con gli enti competenti per la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio viario.

Le operazioni proseguiranno fino al completamento delle attività previste, con l’obiettivo di restituire agli utenti una strada più sicura, decorosa e funzionale.