Disservizio alla rete di telefonia mobile, il Comune di Moschiano: «Siamo in prima linea per il ripristino del servizio»

MOSCHIANO – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Moschiano per affrontare il grave disservizio che, ormai da diverse settimane, sta interessando la rete di telefonia mobile nel territorio comunale e nell’intero Vallo di Lauro.

Il protrarsi dell’assenza di segnale sta causando notevoli disagi a cittadini, famiglie, attività commerciali e servizi, rendendo difficili le comunicazioni e incidendo sulla quotidianità della popolazione.

Attraverso una nota, l’Amministrazione comunale ha voluto rassicurare i cittadini, sottolineando di essersi attivata fin dai primi giorni per sollecitare una rapida soluzione del problema. Il ripristino della rete è stato infatti indicato come una priorità assoluta.

Il Comune ha inoltre avviato un’azione condivisa con le altre Amministrazioni del Vallo di Lauro, facendo fronte comune nei confronti dei gestori telefonici e degli organi competenti per ottenere un intervento tempestivo e il ritorno alla piena funzionalità del servizio.

L’Amministrazione assicura che continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda e mettendo in campo ogni iniziativa utile a tutela dei diritti della comunità.

«Non smetteremo di seguire questa vicenda fino al completo ripristino del servizio», è il messaggio rivolto ai cittadini, accompagnato da un ringraziamento per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante questo periodo di difficoltà.