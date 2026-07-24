Avellino, espulsa una cittadina cinese irregolare: proseguono i controlli della Questura contro l’immigrazione clandestina

AVELLINO – Continua l’attività della Questura di Avellino nel contrasto all’immigrazione irregolare. Nell’ambito dei servizi predisposti dall’Ufficio Immigrazione, una cittadina di nazionalità cinese, risultata non in regola con il permesso di soggiorno, è stata espulsa dal territorio nazionale.

Il provvedimento è stato eseguito dopo la convalida dell’Autorità Giudiziaria competente. La donna è stata accompagnata dagli operatori della Polizia di Stato fino allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, dove è stata imbarcata su un volo di linea diretto in Cina, dando così esecuzione all’espulsione.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza svolte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino, finalizzate a verificare la regolarità della permanenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale e a dare esecuzione ai provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

La Questura sottolinea che l’azione di contrasto all’immigrazione irregolare proseguirà con continuità, anche nell’ottica di prevenire e contrastare quei fenomeni di illegalità che, in alcuni casi, possono essere alimentati dalla presenza di persone prive dei necessari titoli di soggiorno.