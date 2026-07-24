Via della Democrazia, l’Amministrazione replica al gruppo di minoranza “Mugnano Libera”: «I fatti smentiscono le polemiche»

COMUNICATO STAMPA

In merito alle recenti dichiarazioni diffuse dal gruppo di minoranza comunale “Mugnano Libera”, riteniamo doveroso ristabilire la verità dei fatti.

L’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente sulla problematica relativa all’illuminazione di via della Democrazia, seguendo il regolare iter amministrativo e tecnico previsto dalla normativa.

* In data 9 luglio è stata adottata la determina di affidamento (determina di settore numero 85) per la sostituzione del palo dell’illuminazione pubblica.

* In data 23 luglio è stata completata la sostituzione del palo, intervento necessario per il ripristino del servizio.

* Da oggi l’impianto entra regolarmente in funzione, restituendo ai residenti un servizio essenziale e condizioni di maggiore sicurezza.

Dispiace constatare come qualcuno preferisca alimentare polemiche e diffondere illazioni, ignorando o omettendo deliberatamente gli atti amministrativi già adottati e i lavori effettivamente eseguiti.

Comprendiamo pienamente il disagio vissuto dai cittadini e proprio per questo l’Amministrazione ha lavorato affinché il problema fosse risolto, nel rispetto delle procedure e dei tempi tecnici necessari.

Il nostro impegno resta quello di dare risposte concrete ai cittadini, con i fatti e non con la propaganda. La trasparenza degli atti e il lavoro svolto dimostrano che questa Amministrazione continua ad operare con serietà, responsabilità e nell’interesse della comunità.

Ringraziamo i residenti per la pazienza dimostrata e confermiamo la nostra disponibilità ad ascoltare e risolvere le problematiche del territorio con spirito di servizio e senso delle istituzioni.