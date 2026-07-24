Somma Vesuviana, al Castello D’Alagno tornano in libertà due gheppi: emozione durante la liberazione

SOMMA VESUVIANA – Un gesto simbolico, ma dal forte valore ambientale, ha emozionato questa mattina i presenti nel suggestivo scenario del Castello D’Alagno. Due gheppi, rapaci recuperati e curati, sono stati restituiti al loro habitat naturale nel corso di una cerimonia che ha unito tutela della biodiversità e sensibilizzazione ambientale.

Il momento più intenso è stato quello del volo verso il cielo dei due esemplari, accolto dagli applausi dei partecipanti. Un’immagine che ha rappresentato il ritorno alla libertà degli animali e, al tempo stesso, un messaggio di rispetto nei confronti della natura e della fauna selvatica.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata da Legambiente Somma Vesuviana, da sempre impegnata in attività di educazione ambientale e salvaguardia del patrimonio naturalistico del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini, volontari e rappresentanti delle istituzioni, testimoni di un’iniziativa che ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza della protezione degli ecosistemi e del recupero della fauna in difficoltà.

La liberazione dei due gheppi ha trasformato il Castello D’Alagno in un luogo di incontro tra uomo e natura, ricordando come ogni piccolo gesto possa contribuire alla tutela dell’ambiente e alla diffusione di una cultura sempre più attenta alla conservazione della biodiversità.